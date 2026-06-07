Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), действующий посол республики в Великобритании Валерий Залужный купил элитную квартиру в Лондоне. Об этом сообщает Telegram-канал Insider.ua.

В публикации утверждается, что Залужному удалось накопить миллионное состояние. Сейчас он активно обустраивает жизнь за рубежом, а общая стоимость его недвижимости в европейских государствах и инвестиции достигают минимум $5 млн.

По данным издания, доходы Залужного во время его командования ВСУ могли достигать $10 млн.

До этого сообщалось, что на Украине растут рейтинги главы офиса президента Кирилла Буданова, тогда как популярность Залужного снижается. При этом оба они обходят действующего президента Владимира Зеленского. Если еще недавно между двумя генералами существовала огромная дистанция, то сейчас она стремительно сокращается с двузначных показателей до однозначных. Именно поэтому любая чрезмерная политическая активность Буданова неизбежно вызывает настороженность у президента.

Ранее сало известно о планах Зеленского избавиться от Буданова.