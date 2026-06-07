Названы пять сфер занятости в России с зарплатами выше 200 тысяч рублей

РИА Новости: средняя зарплата в пяти сферах в России в марте превысила ₽200 тыс.

В марте этого года средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России получали работники пяти отраслей. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости, изучив данные статистической отчетности.

Самый высокий средний доход оказался у финансистов и страховщиков — 314,1 тысячи рублей. Также планку в 200 тысяч преодолели айтишники (226,5 тысячи), работники нефтегазодобывающей сферы (226,4 тысячи), специалисты в области воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи рублей) и рабочие, занятые на производстве табачных изделий (218 тысяч рублей).

При расчете среднемесячной начисленной зарплаты учитываются доходы до вычета налогов, включая премии. На статистику средних заработных плат по отраслям могут влиять сверхвысокие доходы отдельных сотрудников, которые зарабатывают намного больше рядовых.

По данным Росстата, которые анализировало агентство, средний размер зарплаты по РФ в первом месяце весны перевалил за 112,6 тысячи руб.

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