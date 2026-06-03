Стало известно, сколько россияне потратят на летний отпуск

Половина опрошенных россиян собирается уложиться в сумму до 50 тыс. рублей во время летнего отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками финтех-группы «Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще треть (34%) потратит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а каждый десятый (11%) — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Отдохнуть летом за более чем 200 тыс. рублей готовы 5%. Текущую зарплату используют 3 из 10 опрошенных (32%), каждый четвертый (26%) будет отдыхать на отпускные и почти столько же граждан (24%) отложили деньги на отдых заранее. В то же время каждый седьмой профинансирует траты с помощи кредитки или займа (14%), а вот кредит на отпуск готовы взять лишь 4%.

В целом отправиться в отпуск этим летом планирует каждый второй россиянин (54%). Еще четверть опрошенных (27%) хотели бы отдохнуть в летние месяцы, но не смогут, а 13% предпочтут отдых осенью или весной. Оставшиеся 6% отметили, что в настоящий момент не работают. Больше половины опрошенных россиян (55%) предпочтут провести отпуск на даче (33%) или занимаясь активным отдыхом (22%) — например, в походе с палаткой. Еще 17% отправятся в родной город или навестят близких, а 15% поедут на морской курорт. Изучать достопримечательности страны будут 7% опрошенных, а 6% отправятся за границу.

«С учетом растущих цен на туристические путевки все больше граждан ищут альтернативу «пакетному» отдыху, и часто ей становится отдых на природе. По сравнению с прошлым годом бюджет людей на отпуск практически не изменился — в том числе потому, что многие выбирают более доступные варианты. При этом заемными средствами для отдыха планируют воспользоваться лишь 18% опрошенных — за год эта доля снизилась в два раза. Большинство будет отдыхать на текущую зарплату, отпускные или заранее отложенные деньги. Это позволяет говорить о рациональном подходе россиян к планированию отдыха», — отметили аналитики.

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

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