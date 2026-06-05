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Бизнес

В России хотят усилить контроль за финансовыми продуктами на маркетплейсах

ЦБ РФ разработал проект, ужесточающий контроль за финпродуктами на маркетплейсах
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Центробанк России разработал поправки в законодательство, направленные на защиту прав потребителей при покупке финансовых продуктов через электронные платформы (маркетплейсы). Об этом сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в ходе сессии на ПМЭФ-2026, передает «Интерфакс».

Финансовые услуги через традиционные каналы регулируются строгими правилами: необходимо предоставлять полную информацию и запрещено навязывать продукты. Однако на маркетплейсах таких норм нет. По словам представителя ЦБ РФ, чтобы решить эту проблему, нужны четкие законодательные требования. Они установят единые правила для всех потребителей финансовых услуг, независимо от способа их приобретения.

«Нет никакой разницы, предоставляется кредит напрямую через офис банка, через маркетплейс, через микрофинансовую организацию. Если речь о займе, все правила должны быть едиными», — считает Чистюхин.

Он напомнил, что маркетплейсы не подпадают под регулирование Банка России, поэтому регулятору сложно выявить недобросовестные практики при продаже финансовых продуктов на этих площадках.

До этого Центральный банк России предложил дать кредитным организациям возможность предоставлять свои финансовые услуги на маркетплейсах.

Ранее россиянам пообещали, что кредиты подешевеют к лету.

 
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