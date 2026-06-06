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Бизнес

В Минтрансе оценили доступность билетов на рейсы между Россией и Турцией

Глава Минтранса Никитин: провозных мощностей между Россией и Турцией достаточно
Lefteris Pitarakis/AP

Билетов на рейсы между Россией и Турцией достаточно, сообщил ТАСС в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) глава Минтранса Андрей Никитин.

По словам чиновника, провозных мощностей тоже хватает, а Москва и Анкара практически каждый день ведут активный диалог.

«На 2026 год между нашими странами запланировано суммарно более 1 тыс. в неделю рейсов российских и иностранных перевозчиков», — сказал глава ведомства.

Министр отметил важность соблюдения чартерными компаниями Турции российских требований по транспортной безопасности.

В конце мая российских туристов, застрявших в Анталье после отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, пришлось возвращать на родину. Пассажиров разместили в гостиницах, а затем начали выполнять вывозные рейсы.

По оценкам Российского союза туриндустрии, для полного возвращения туристов потребуется около 10–15 самолетов. Проблемы с перелетами возникли после того, как Росавиация не продлила перевозчику разрешение на полеты в РФ.

Ранее россиянам рассказали, что делать при задержке рейса.

 
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