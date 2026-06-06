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Бизнес

Отец Илона Маска восхитился уровнем организации ПМЭФ

Эррол Маск назвал редким уровень организации, продемонстрированный на ПМЭФ
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск высоко оценил уровень организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает РИА Новости.

«Знаете, отличная подготовка. Они (организаторы. — «Газета.Ru») проделали очень, очень хорошую работу. Это замечательно, что форум так хорошо организован, так красив и проводится в таком прекрасном месте», — сказал Маск-старший, общаясь с журналистами на полях ПМЭФ.

По его словам, сейчас такой уровень организации мероприятий является редкостью. Эррол Маск подчеркнул, что проведение подобного форума — это повод для гордости.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. В расширенной программе ПМЭФ было заявлено 150 мероприятий. Советник президента РФ Антон Кобяков рассказывал, что форум состоится на фоне продолжающихся изменений в глобальной экономике и формирования новых финансовых моделей. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира.

5 июня состоялось пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступил глава государства Владимир Путин. Основная часть большой речи президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы.«Газета.Ru» вела трансляцию.

Ранее на ПМЭФ рассказали о росте российской экономики в условиях западных санкций.

 
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