Отец Илона Маска восхитился уровнем организации ПМЭФ

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск высоко оценил уровень организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает РИА Новости.

«Знаете, отличная подготовка. Они (организаторы. — «Газета.Ru») проделали очень, очень хорошую работу. Это замечательно, что форум так хорошо организован, так красив и проводится в таком прекрасном месте», — сказал Маск-старший, общаясь с журналистами на полях ПМЭФ.

По его словам, сейчас такой уровень организации мероприятий является редкостью. Эррол Маск подчеркнул, что проведение подобного форума — это повод для гордости.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. В расширенной программе ПМЭФ было заявлено 150 мероприятий. Советник президента РФ Антон Кобяков рассказывал, что форум состоится на фоне продолжающихся изменений в глобальной экономике и формирования новых финансовых моделей. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира.

5 июня состоялось пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступил глава государства Владимир Путин. Основная часть большой речи президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы.«Газета.Ru» вела трансляцию.

Ранее на ПМЭФ рассказали о росте российской экономики в условиях западных санкций.