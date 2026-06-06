Центробанк изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

Центральный банк (ЦБ) России будет с понедельника, 8 июня, рассчитывать официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По ее информации, курс будет устанавливаться по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. Порядок расчета будет изменен из-за низких оборотов по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций.

При этом, как уточнил регулятор, курс валюты Соединенных Штатов к рублю будет и дальше рассчитываться в соответствии с данными отчетности кредитных организаций и по результатам операций на внебиржевом рынке.

3 июня кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что российский рубль снова будет самой крепкой валютой в 2026 году, так как все факторы способствуют достижению такого результата. Среди таких факторов экономист выделил очень высокий уровень доверия со стороны россиян к рублю, активное развитие внутреннего туризма, укрепление экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС, активное использование национальных валют в расчетах с ними, а также позитивная конъюнктура по ценам на нефть. В настоящее время абсолютно все складывается в пользу крепкого рубля, отметил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара летом.