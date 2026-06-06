Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Центробанк изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

ЦБ России с 8 июня будет рассчитывать официальный курс евро через доллар США
Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Центральный банк (ЦБ) России будет с понедельника, 8 июня, рассчитывать официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По ее информации, курс будет устанавливаться по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. Порядок расчета будет изменен из-за низких оборотов по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций.

При этом, как уточнил регулятор, курс валюты Соединенных Штатов к рублю будет и дальше рассчитываться в соответствии с данными отчетности кредитных организаций и по результатам операций на внебиржевом рынке.

3 июня кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что российский рубль снова будет самой крепкой валютой в 2026 году, так как все факторы способствуют достижению такого результата. Среди таких факторов экономист выделил очень высокий уровень доверия со стороны россиян к рублю, активное развитие внутреннего туризма, укрепление экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС, активное использование национальных валют в расчетах с ними, а также позитивная конъюнктура по ценам на нефть. В настоящее время абсолютно все складывается в пользу крепкого рубля, отметил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара летом.

 
Теперь вы знаете
Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!