В «ЕР» отреагировали на просьбы малого бизнеса пересмотреть НДС

«Единая Россия» поддержала позицию малого бизнеса по вопросу уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводиться аккуратно и нуждаются в постоянном мониторинге. По его словам, при подготовке Народной программы партия фиксирует большое количество обращений от представителей малого и среднего бизнеса на эту тему. Предприниматели говорят, что этот вопрос напрямую влияет на развитие их бизнеса, уточнил Якушев.

«Поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему», — отметил он.

До этого экономист Олег Николаев заявил, что снижение порога доходов для уплаты НДС малым бизнесом может не дать бюджету ожидаемых денег и только усилит давление на предпринимателей. Сейчас речь идет о ₽20 млн рублей годовой выручки. Ранее планировалось, что через год порог снизят до ₽15 млн, а еще через два — до ₽10 млн. По словам Николаева, малый бизнес в такой ситуации может не стать надежным источником доходов для бюджета. Экономист считает, что порог нужно не просто оставить на уровне ₽20 млн, а вернуть к прежним ₽60 млн, чтобы не доводить малый бизнес до закрытия.

Ранее россиянам рассказали, что ждет малый бизнес в 2026.