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Патрушев раскрыл, от чего зависит решение по поставкам армянского продовольствия в РФ

Патрушев: решение по поставкам армянских продуктов в РФ зависит от качества
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Решение по ограничению поставок армянского продовольствия в Россию будет зависеть от качества продукции. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В зависимости от качества продукции будут либо введены [ограничения], либо [поставки] не будут ограничены», — ответил Патрушев на соответствующий вопрос.

При этом вице-премьер подчеркнул, что Армения занимает незначительную долю в российском импорте продовольствия.

5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по выгодам для Еревана перевешивает, потому что так страна быстрее развивается и зарабатывает больше денег.

29 мая президент РФ Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее Лавров заявил, что Армения сама устроила себе испытание, начав движение в ЕС.

 
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