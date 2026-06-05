В Минэнерго анонсировали подписание соглашений со всеми крупными нефтяными компаниями

Министерство энергетики России в ближайшее время планирует подписать топливные соглашения со всеми крупными нефтяными компаниями. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

«Работа по подписанию соглашений со всеми нефтяными компаниями, вошедшими в перечень правительства, будет завершена в ближайшее время. Основные положения соглашений касаются максимизации поставок топлива на внутренний рынок и сдерживания роста цен», — сказал министр.

Цивилев добавил, что после подписания договоренностей обязательства компаний будут связаны с рекомендациями профильного штаба ведомства. По его словам, организации уже придерживаются их, в связи с чем соглашения де-факто вступили в силу.

3 июня заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что нулевая импортная пошлина на бензин, действующая до конца июня, может быть продлена. По его словам, соответствующее постановление готовит министерство энергетики.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о дополнительных мерах для обеспечения Крыма топливом.