В Минфине оценили идею продления нулевой пошлины на импорт бензина

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что нулевая импортная пошлина на бензин, действующая до конца июня, может быть продлена. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Сазанова, соответствующее постановление готовит министерство энергетики.

«Такие предложения от Минэнерго есть. Мы их поддерживаем», — сказал он.

При этом замминистра отметил, что ведомство не прорабатывает вопрос об обнулении акциза на 95-й бензин, который получают смешением 92-го бензина с присадками. Также он отметил, что предложений о расширении субсидий в рамках корректировки механизма демпфера для топлива, произведенного в других странах, сейчас нет.

В октябре прошлого года правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года в рамках мер по стабилизации топливного рынка. Министр энергетики России Сергей Цивилев также рассказал, что еще одной мерой стало использование потенциала накопленных запасов топлива на Нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах. Он добавил, что было принято решение перенести на более поздние сроки плановые ремонты НПЗ.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о дополнительных мерах для обеспечения Крыма топливом.