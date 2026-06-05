Экс-министр экономики дал россиянам совет по инвестированию денег

Желающим инвестировать деньги россиянам доступны самые разные возможности фондового рынка, однако наиболее спокойной стратегией остаются депозиты. Они не требуют много внимания и заключения контракта с брокерами, пояснил в беседе с НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Он отметил, что в вопросах инвестирования ориентироваться нужно на готовность работать с финансовым рынком. Если человек может уделить этому вопросу достаточно внимания, то можно заниматься фондовым рынком, однако придется заключить соглашение с брокером, банком или финансовой компанией.

Нечаев признался, что сам предпочитает покупать замещающие облигации, однако более «ленивой и спокойной» стратегией считает депозиты.

«Но депозиты тоже есть разные, — подчеркнул Нечаев. — В любом случае все зависит от вашей фантазии и готовности напрячь серое вещество. Это советы для рядовых россиян — к бизнесу они не имеют отношения».

Что касается сумм инвестирования, то в этом вопросе нет значительной разницы между миллионом или 500 тыс. рублей. При желании ограничиться такими суммами недоступны вклады в недвижимость, зато для депозитных счетов или финансового рынка это суммы одного порядка, заключил экс-министр экономики.

Напомним, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что миллион рублей сейчас выгоднее всего положить на банковский депозит. По его оценке, на фоне продолжающегося укрепления национальной валюты ставка в 10–11% выглядит очень привлекательной. При этом Костин добавил, что на каком-то этапе накоплений он бы посоветовал перевести активы на фондовый рынок, но пока этот момент еще не наступил. Вторым вариантом для фиксированного дохода он назвал корпоративные облигации.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин также сообщил, что накопления россиян достигли суммы до 70 трлн рублей. Он отметил, что если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, то произойдет перераспределение сбережений и возрастет привлекательность акций и облигаций.

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