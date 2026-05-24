Глава РСПП: сбережения россиян достигли 70 трлн рублей

Глава РСПП Шохин: у граждан РФ до 70 триллионов рублей накоплений
Накопления россиян достигли суммы до 70 триллионов рублей. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РИА Новости.

По его мнению, акции и облигации со временем могут стать привлекательными для граждан, если ключевая ставка будет и дальше снижаться.

«На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан — а у населения до 70 триллионов рублей накоплений — то будет перераспределение сбережений: акции и облигации смогут вполне стать привлекательными», — сказал он.

По данным Банка России, за 2025 год финансовые активы домашних хозяйств увеличились на 15,2 трлн рублей, что на 1,5 трлн меньше, чем в 2024 году. Замедление роста финансовых обязательств, наблюдаемое с 2023 года, было более существенным по сравнению со снижением прироста финансовых активов (2,2 трлн рублей в 2025 году против 5,2 трлн рублей в 2024). В IV квартале прошлого года вложения домашних хозяйств в финансовые активы традиционно увеличились по сравнению с III кварталом и составили 6,5 трлн рублей, финансовые обязательства также возросли на 1,2 трлн рублей.

В 2025 году сберегательная активность населения оставалась на высоком уровне, а снижение ключевой ставки сопровождалось расширением вложений в альтернативные инструменты накопления, включая облигации и недвижимость, добавили в ЦБ.

