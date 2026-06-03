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Бизнес

Глава ВТБ назвал россиянам самый выгодный способ вложения 1 млн рублей

Костин назвал самым выгодным вложением 1 млн рублей банковский депозит
Илья Питалев/РИА Новости

Миллион рублей сейчас выгоднее всего положить на банковский депозит. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Ну конечно», — сказал банкир, отвечая на вопрос, считает ли он депозит выгодным инструментом для вложения.

По его оценке, на фоне продолжающегося укрепления национальной валюты ставка в 10-11% выглядит очень привлекательной. При этом Костин добавил, что на каком-то этапе накоплений он бы посоветовал перевести активы на фондовый рынок, но пока этот момент еще не наступил.

Вторым вариантом для фиксированного дохода он назвал корпоративные облигации.

«Если выше ставки и хорошая компания российская, то почему нет. Они, конечно, все будут выплачивать, проблем нет», — пояснил глава ВТБ.

В то же время Костин предостерег россиян от вложений в инструменты с нефиксированной доходностью.

«Я бы пока не стал. Мне кажется, период волатильности мы еще не прошли», — пояснил он.

Этот период, по словам главы ВТБ, обусловлен геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Персидском заливе.

К альтернативным вариантам вложения средств с целью приумножить активы можно будет присмотреться в следующем году, если ключевая ставка в ближайшее время продолжит снижаться и станет однозначной, подытожил Костин.

Ранее россиянам посоветовали делать взносы в ПДС в первой половине года.

 
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