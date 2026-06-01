Стало известно, кто из россиян заплатит налог по вкладам в 2026 году

Под уплату налога по вкладам в 2026 году попадут от 1,8 млн до 2,7 млн россиян. Это менее 5% всех вкладчиков, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Средний размер депозита на начало 2026 года — немногим больше 400 тыс. рублей, а вкладчики с суммой свыше 1 млн рублей занимают чуть больше 5% всех клиентов банков. Так что массовой уплата налога по вкладам не будет. В зоне риска по итогам 2026 года будут люди с совокупными остатками на вкладах и накопительных счетах примерно от 1 млн рублей, особенно если деньги размещены под 16% и выше, а такие ставки в начале года еще были распространенным явлением. Также под удар попадают те, у кого открыто несколько депозитов в разных банках. ФНС суммирует доход по всем счетам по всей банковской системе», — отметил Селезнев.

Он рассказал, как посчитать налог по вкладам. Необлагаемая налогом часть = 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года. На 1 января 2026 ставка ЦБ была 16%. Это значит, что нижняя планка необлагаемого минимума зафиксирована на уровне 160 тыс. рублей. Если в течение года ключевая снова не поднимется выше 16% (а это вряд ли), итоговый необлагаемый лимит так и останется 160 тыс. рублей, подчеркнул Селезнев. Он добавил, что налог считается от фактически начисленных за год процентов по всем депозитам, накопительным счетам и процентам на остаток по картам. Поэтому 1 млн рублей под 20% и 2 млн рублей под 10% дают одинаковый процентный доход в 200 тыс. рублей и одинаковую сумму налога — 5,2 тыс. рублей, констатировал эксперт. Срок размещения тоже важен — проценты считаются в том году, когда они фактически выплачены, добавил Селезнев.

По его словам, порог в 1 млн рублей является удобным ориентиром, но не границей — налог возникает не от суммы вклада, а от размера процентного дохода. Условно, если у вас 800 тыс. рублей на годовом вкладе под 22%, доход за год составит 176 тыс. рублей — это уже выше 160 тыс. лимита, и налог будет, сказал Селезнев. По его словам, поэтому правильнее ориентироваться не на «у меня меньше миллиона, значит, точно ничего не заплачу», а на сумму процентного дохода за год. Простая прикидка — если ваша ставка по вкладу была 18%, налог начнется примерно с 890 тыс. рублей на счете, если 20% — примерно с 800 тыс., если 16% — как раз с 1 млн рублей, заключил Селезнев.

