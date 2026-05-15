Раскрыта причина неожиданного роста ипотечных сделок на вторичку

В России значительно подскочил спрос на сделки с ипотекой на вторичном рынке жилья, однако в 80% случаев такое жилье берут либо для последующего обмена на новую квартиру, либо как дополнение к уже имеющейся недвижимости. Одновременно с этим ситуация на первичке ухудшается – число сделок снижается, застройщики не могут распродать построенные объекты, предлагая рисковые для всей отрасли рассрочки, рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев Общественной Службе Новостей.

Рост ипотечных сделок на вторичке он объяснил снижением рыночных ставок, отметив, что чаще всего поводом для оформления кредита становится желание оформить в будущем сделку по обмену жилья.

«Прямой покупки в ипотеку, как это было, до того как осенью 2023 года ставки стали заградительными, на вторичном рынке по-прежнему крайне мало, и количество таких сделок не увеличивается — они составляют меньше 20 % от всего объема, ― пояснил риелтор. ― А вот обменные сделки сегодня сопровождаются ипотекой: люди покупают что-то новое под кредит, а потом закрывают его деньгами от продажи своей старой квартиры».

Именно за счет таких сделок и растет доля ипотеки на вторичном рынке, при этом первичка проседает, отметил Апрелев. Сегодня квартиру в готовом доме, по его словам, можно купить на 20% дешевле, чем на стадии строительства, поэтому перестал работать главный аргумент в пользу такого жилья, который заключался в том, что покупать строящийся объект выгоднее. В итоге сегодня в 70% регионов застройщики столкнулись с проблемой нераспроданной жилплощади – в строящихся объектах, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, невостребованными остались более 30% квартир.

Рассрочки от застройщиков позволяют обеспечить около 30% продажи на первичке, однако это достаточно рисковый инструмент, предупредил эксперт. Такие сделки – это, по сути, не продажа, а обещание клиента купить квартиру в будущем, причем он может расторгнуть договор, после чего квартира останется не проданной, а это усугубит проблемы строительной отрасли, заключил риелтор.

