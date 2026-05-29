В России прогнозируют оживление спроса на рынке загородного жилья

В первом полугодии загородный рынок остается под давлением: ипотека по рыночным ставкам по-прежнему дорогая, изменения в семейной программе сократили число потенциальных покупателей, рекордно снежная зима в большинстве регионов ограничила активность (это усложнило поездки и показы). Тем не менее спрос оказался чуть выше, чем в начале прошлого года – в стране было продано на 5% больше домов и на 11% больше земельных участков.

Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики «Циана».

По их словам, сегмент постепенно адаптируется к введению эскроу-счетов, а снижение ключевой ставки и начало «активного сезона» на фоне очень медленного роста цен выводят на рынок отложенный спрос.

Средние цены загородных домов продолжают увеличиваться, но медленно из-за ограниченного спроса. С начала года рост в целом по стране на 2%, за год – на 6%. Это ниже официальной инфляции, т.е. в реальном выражении коттеджи дешевеют. В прошлом году рост начался только во втором полугодии на фоне постепенного снижения ипотечных ставок.

В отдельных регионах рост может быть более выраженным, так как там сильнее зависимость от структуры предложения (особенно в локациях с небольшим выбором). Например, в Удмуртии, Коми, Псковской, Сахалинской и Астраханской областях за год цены увеличились на 20–31%. При этом в субъектах с наибольшим объемом предложения динамика минимальная: в Московской области +9%, в Краснодарском крае –4%, в Ростовской области +3%, в Башкортостане +1%.

Динамика цен земельных участков на длительном промежутке времени еще менее выражена – за год рост всего на 1,5%. С одной стороны, сегмент земельных участков более устойчив к нынешним ипотечным сложностям, чем продажа домов (в том числе благодаря более низкому порогу входа). С другой стороны, рынок продолжает пополняться объектами из земельного банка небольших девелоперов, которые отказались от своих проектов из-за дорогого проектного финансирования и введения эскроу-счетов. Из-за большого объема предложения (+7% к маю прошлого года) рост цен ограничен.

Как и в случае с домами, в регионах с небольшим выбором колебания цен более заметны. Например, в Курганской области, Забайкальском крае и Якутии участки за год подорожали более чем на 30%, а в ХМАО, ЯНАО и Ингушетии, наоборот, подешевели на 18–24%.

«В 2026 году ожидаем восстановительный рост спроса на фоне снижения ключевой ставки и постепенной адаптации рынка к продажам через эскроу. Способствовать увеличению активности покупателей будет длительное отсутствие роста цен. Темпы роста цен будут ниже инфляции (+4–6% за год), так как ипотека остается дорогой, а других драйверов спроса на рынке нет», – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

