Россиянам дали советы, как экономить на продуктах, не питаясь одной гречкой

В 2026 году поход в магазин за «самым необходимым» все чаще заканчивается неожиданной суммой на кассе — минус 3–4 тысячи рублей. Ключевую роль играют повседневные решения: именно они могут формировать до 25–30% лишних трат. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

Одна из самых частых ошибок — отсутствие понятного бюджета на еду. Пока нет конкретной цифры, нет и контроля. В среднем семьи тратят на продукты около 30–35% дохода. Если эта доля выше, причина чаще не в «дорогой жизни», а в отсутствии системы. Практический шаг — посмотреть реальные траты за 2–3 недели, вывести среднее значение и зафиксировать лимит. Лучше использовать недельный формат: он дает ощущение контроля здесь и сейчас.

Типичная ситуация: холодильник вроде полный, но «готовить нечего». В итоге — новый поход в магазин или заказ доставки. Или другая история: вы идете за одним продуктом, а возвращаетесь с полной корзиной «на всякий случай». По разным оценкам, до 25% расходов на продукты — это незапланированные покупки.

«Решение простое, но требует дисциплины: необходимо составить меню на неделю и список покупок. Когда есть четкое понимание, что вы будете готовить, исчезают хаотичные заходы в магазин и спонтанные траты», – сказала она.

Еще одна ошибка — уход в крайности: либо самое дешевое, либо самое дорогое. В первом случае страдает качество, во втором — бюджет. Переплата часто идет не за сам продукт, а за бренд, упаковку или маркетинговые обещания.

«Оптимальная стратегия — ориентироваться на средний сегмент и делать осознанный выбор: сравнивать цену за килограмм, обращать внимание на состав, проверять реальную выгоду акций и не переплачивать за «эко» и «фермерское», если разница неочевидна», – отметила эксперт.

Один из самых недооцененных способов сократить расходы — учитывать сезонность. Зимой овощи и ягоды могут стоить в 2–3 раза дороже, чем летом, при этом их качество часто ниже. Летом стоит делать акцент на свежих овощах, а зимой — на крупах, мясе и замороженных продуктах.

Чаще всего деньги уходят не на крупные покупки, а на повседневные мелочи: кофе по дороге, «что-нибудь к чаю», лишние походы в магазин. Каждая такая трата кажется незначительной, но в сумме это превращается в дополнительные 12–16 тысяч рублей в месяц.

«Самый простой способ это увидеть — начать учитывать расходы. Уже сам факт фиксации меняет поведение: покупки становятся более осознанными», – резюмировала Волкова.

Ранее экономист объяснила, как распознать у себя синдром бедности.