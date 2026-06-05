Греф назвал «живопырки» основой экономики

Представители небольшого бизнеса, которых глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров называл «живопырками», являются основой экономики. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака кредитной организации в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Газета.Ru».

Глава банка отметил, что заявление депутата иллюстрирует несправедливое отношение к бизнесу. По словам Грефа, это «базовая вещь», которая должна измениться в России.

«Живопырки» и есть эта самая экономика. Большие «живопырки», маленькие «живопырки», предприниматели, которые создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. А экономика, как известно, основа всего государства», — сказал глава Сбера.

В ходе мероприятия Греф также заявил, что инерционные факторы роста российской экономики подходят к исчерпанию. Глава кредитной организации пояснил, что безработица в стране остается на минимальном уровне, загрузка мощностей — на высоком, однако производительность труда не растет теми темпами, которые могли бы компенсировать эти факторы.

Ранее малый бизнес пожаловался на проблемы с оплатой контрактов крупных компаний.