Малый бизнес пожаловался на проблемы с оплатой контрактов крупных компаний

Малый бизнес испытывает сложности с получением оплаты в установленный срок по коммерческим контрактам с крупными предприятиями. Об этом рассказал в интервью газете «Ведомости» глава объединения «Опора России» Александр Калинин.

По его словам, если с оплатой контрактов в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием у субъектов малого и среднего бизнеса) действует механизм контроля со стороны властей, то в случае с коммерческими закупками получить оплату в срок намного сложнее, отметил он.

При необходимости можно подключить Федеральную антимонопольную службу. Это действенный механизм, однако он не покрывает массовый периметр обычных коммерческих закупок. В данном случае у больших компаний возникает много неверной практики, например, отсрочки платежей до двух лет и задержки актирования под разными предлогами, отметил Калинин.

До этого сообщалось, что с 1 июля в России заработает новая программа кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП) с общим лимитом до 150 млрд рублей, заявил на совещании у главы правительства РФ вице-премьер Александр Новак.

Ранее Корпорация МСП зафиксировала рост обращений на 60%, большинство связано с неплатежами госзаказчиков.