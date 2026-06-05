В Кремле напомнили о важности иностранных инвестиций и бизнеса для России

Россия по-прежнему открыта к возвращению западного бизнеса, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля пообщался с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. В ходе беседы корреспонденты поинтересовались у него, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли ей это.

«Обязательно. Нам нужно, обязательно. Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций», — сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что любая экономика должна развиваться с максимальным притоком инвестиций из-за рубежа. Также он обратил внимание, что присутствие на рынке иностранного бизнеса способствует конкуренции.

3 июня глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи в кулуарах ПМЭФ рассказал, что в настоящее время большинство компаний из Соединенных Штатов продолжаются работать в России. Как он отметил, ложное представление о том, что все американские фирмы покинули российский рынок, появилось лишь из-за того, что ушли некоторые крупные бренды.

Ранее спецпредставитель Путина сообщил об участии немецкого бизнеса в ПМЭФ.