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Бизнес

В России начали предлагать страховку от военных действий

«Ъ»: страховые компании начали предлагать клиентам защиту от военных действий
Кирилл Зыков/РИА Новости

Крупнейшие страховые компании стали предлагать в рамках полисов страхования имущества физлиц покрытие рисков военных действий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Под подобными страховыми случаями понимается повреждение или утрата застрахованного имущества в результате «военных действий, маневров, учений или операций военного характера любого рода», использования любого вида вооружений, действий систем противовоздушной обороны или воздействия ударной волны.

В публикации отмечается, что у разных компаний стоимость полиса страхования дома, который также будет покрывать риски «военных действий», может увеличиться на 10-12%.

До этого заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов заявил, что в России могут ввести страхование жилья россиян от природных чрезвычайных ситуаций после крупных наводнений на Северном Кавказе и других бедствий последних лет. Для запуска такой системы нужно утвердить правила страхования, страховые суммы и тарифы.

Ранее были названы самые травмоопасные для россиян страны.

 
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