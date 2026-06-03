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Бизнес

Экономист призвал вернуть прежний порог по НДС для малого бизнеса

Экономист Николаев призвал вернуть порог дохода для уплаты НДС к 60 млн рублей
Илья Питалев/РИА «Новости»

Снижение порога доходов для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) малым бизнесом может не дать бюджету ожидаемых денег и только усилить давление на предпринимателей. Порог нужно не просто оставить на уровне 20 млн рублей в год, а вернуть к прежним 60 млн рублей, заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Олег Николаев.

Так он прокомментировал обращение «Опоры России» к президенту и премьер-министру с просьбой не снижать порог для плательщиков НДС ниже уровня 2026 года. Сейчас речь идет о 20 млн рублей годовой выручки. Ранее планировалось, что через год порог снизят до 15 млн рублей, а еще через два года — до 10 млн рублей.

По словам Николаева, малый бизнес в такой ситуации может не стать новым надежным источником доходов для бюджета. Часть НДС, который заплатит микробизнес, уйдет в зачет у крупных контрагентов, особенно у торговых сетей, считает экономист. Часть налога могут просто не собрать, если предприниматели начнут сокращать обороты или уводить их в серую зону, предупредил Николаев.

«Не могу не присоединиться к мнению «Опоры». И в целом по экономике сборы от повышенного на 2% НДС за первые четыре месяца года вообще не оправдали прогнозов, недобрали 500 млрд рублей от плана. А это вся экономика, включая весь крупняк. Что уж говорить о микробизнесе, который в пищевой пирамиде занимает нижнюю ступень?» — сказал Николаев.

Экономист отметил, что бюджету действительно нужны деньги, но дальнейшее усиление фискальной нагрузки может дать обратный эффект. По его словам, экономика подошла к грани, когда дополнительное давление уже не повышает сборы, а разрушает налоговую базу.

Николаев считает, что государству лучше откатить решение назад, чем доводить малый бизнес до закрытия или ухода в тень.

«Надо не только тормозиться на пороге в 20 млн рублей, надо возвращаться к прежним 60 млн. Лучше откатить назад, чем убить тех, кто обеспечивает себя и дает работу миллионам людей», — заключил он.

Ранее россиянам рассказали, что ждет малый бизнес в 2026-м.

 
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