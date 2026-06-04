Экономист объяснил, что ждет Армению после разрыва отношений с Россией

В случае разрыва отношений с Россией экономику Армении ждет структурная перестройка, даже несмотря на западные инвестиции. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

«То есть перестанут существовать те отрасли, которые вписались в интеграцию с ЕАЭС, с Россией, которые получают за счет этого свои доходы. Возможно, где-то возникнут какие-то там очаги западных инвестиций. Допустим, даже та самая альтернативная энергетика, какие-то инвестиции в туристическую сферу, в сферу услуг, может быть, даже в IT-технологии», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, глубокой экономической трансформации избежать не получится. А это обернется ухудшением финансового положения значительной части граждан республики. Не исключен и отток населения, считает Толкачев.

Президент РФ Владимир Путин до этого сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) либо пребывании в ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее назвал нелогичным проведение такого референдума в стране.

По словам политика, до того момента, пока Ереван официально не обратился к ЕС по вопросу членства или не близок к получению статуса кандидата на членство, проводить голосование нелогично.

Ранее стало известно, сколько граждан Армении приехали работать в Россию в 2026 году.