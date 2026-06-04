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В Петербурге появится новый мост через Неву

На ПМЭФ подписали соглашение о постройке Ново-Адмиралтейского моста через Неву
Администрация Санкт‑Петербурга

В Петербурге построят Ново-Адмиралтейский мост между набережными реки Мойки и Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства города со ссылкой на документ, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение о намерениях по разработке градостроительной и проектной документации подписали вице-губернатор Николай Линченко и генеральный директор «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин, чья дочерняя компания «Дороги и мосты» уже возводит в Петербурге Большой Смоленский мост и прокладывает высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) до Москвы.

Новый мостовой переход вкупе с уже существующим мостом Бетанкура создаст дополнительную связь между Петроградским и Адмиралтейским районами, пояснил Линченко. По его словам, это позволит снизить транспортную нагрузку на Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты, набережную Лейтенанта Шмидта, Английскую набережную, линии и проспекты Васильевского острова.

Ранее стало известно о строительстве самого длинного подземного автомобильного туннеля в стране.

 
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