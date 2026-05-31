Самый длинный автомобильный тоннель России сократит объезд Адлера на полчаса

РГ: на объезде Адлера построят самый длинный тоннель РФ протяженностью 5,9 км
Пресс-служба ГК «Автодор»

Самый длинный автомобильный тоннель в России протяженностью 5,9 км появится на восьмикилометровом обходе Адлера, сообщает корреспондент «Российской газеты» с места строительства. Там же возведут самую длинную эстакаду в регионе.

Как пояснил глава отдела реконструкции и строительства сочинского филиала ГК «Автодор» Максим Ахунов, тоннель берет начало в районе Кудепсты со съезда с трассы А-147 и заканчивается примыканием к дороге А-149 в селе Высокое. Внутри сделают 11 сбоек, включая три транспортно-эвакуационные. Для вентиляции пробурят ствол глубиной около 98 м.

При строительстве используется опыт, накопленный в ходе создания олимпийских объектов в Сочи, уточнили в «Автодоре».

После открытия движения новый маршрут позволит сократить путь на 10 км, избегая загруженной уличной сети, и в летний сезон выиграть по времени около получаса или даже больше.

Основные работы развернутся на опорах выше действующей трассы. Тоннель будет двуствольным: один — в обход Адлера со стороны Кудепсты, другой — со стороны Красной Поляны или Сириуса. Прокладку начнут с восточного портала у села Высокое, где уже подготовлено ложе для проходческого щита.

Помимо тоннеля, в рамках той же транспортной системы построят мостовые переходы через реку Кудепсту (1,4 км), эстакаду от западного портала (950 м) и разворотные путепроводы (350 м).

Ранее строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи отложили на 1-2 года.

 
