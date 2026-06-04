Швеция выделила средства на укрепление энергетической безопасности Украины

Швеция направила Международному энергетическому агентству (МЭА) 10,8 млн крон ($1,16 млн) на укрепление сотрудничества агентства с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

В публикации отмечается, что Стокгольм готов продолжать поддерживать Киев даже «в условиях самого серьезного энергетического кризиса в истории». Этими средствами Швеция вносит свой вклад на преодоление зависимости от ископаемого топлива, добавили в сообщении.

«Это закладывает основу для укрепления энергетической безопасности и устойчивости Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — прокомментировала вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш.

До этого сообщалось, что Швеция потратила на военную помощь для Украины 128 млрд шведских крон, что соответствует примерно $13,7 млрд и €11,8 млрд.

28 мая стало известно о том, что Швеция безвозмездно поставит Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения, а также Киев закажет «до 20» новых истребителей Gripen E/F. По словам Кристерссона, первая поставка более старых истребителей произойдет в 2027 году, а новые модели начнут приходить на Украину с 2030 года.

Ранее стало известно, что Швеция использует Украину для испытаний истребителей Gripen.