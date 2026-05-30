Эксперт назвал Украину шведским полигоном для испытаний авиации

Швеция рассматривает Украину в качестве полигона для проверки характеристик и боевых возможностей истребителей Gripen. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Собеседник агентства полагает, что это позволит оценить потенциалы самолетов, чтобы впоследствии использовать Gripen уже на арктическом направлении.

По словам Степанова, после вступления в НАТО Швеция стала ключевым партнером Украины по поставкам боевой и разведывательной авиации.

«Достаточно вспомнить о самолетах ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения – прим. ред.), которые обеспечивали целеуказание и мониторинг приграничной обстановки», – отметил он.

28 мая стало известно о том, что Швеция безвозмездно поставит Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения, а также Киев закажет «до 20» новых истребителей Gripen E/F. По словам Кристерссона, первая поставка более старых истребителей произойдет в 2027 году, а новые модели начнут приходить на Украину с 2030 года.

