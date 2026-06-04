Мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, рынок нефти ежедневно теряет 12 баррелей.

«И, конечно, закрытие Ормузского пролива, повреждение инфраструктуры, энергетических объектов в странах Персидского залива, это все сегодня очень сильно влияет на снижение предложения», — сказал Новак.

По данным агентства Bloomberg, ЕС планирует временно заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель. Утверждается, что если этого не сделать, то к концу лета стоимость нефти марки Urals может достичь $65 за баррель. Это выше прежнего уровня $60, согласованного странами «Большой семерки» (G7).

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией. Он заметил, что даже «некоторые из главных русофобов Европы» начали говорить о необходимости диалога с российской стороной.

Ранее Дмитриев заявил, что Европе не выжить без России.