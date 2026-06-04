Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Новак оценил текущий энергокризис в мире

Новак: мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, рынок нефти ежедневно теряет 12 баррелей.

«И, конечно, закрытие Ормузского пролива, повреждение инфраструктуры, энергетических объектов в странах Персидского залива, это все сегодня очень сильно влияет на снижение предложения», — сказал Новак.

По данным агентства Bloomberg, ЕС планирует временно заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель. Утверждается, что если этого не сделать, то к концу лета стоимость нефти марки Urals может достичь $65 за баррель. Это выше прежнего уровня $60, согласованного странами «Большой семерки» (G7).

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией. Он заметил, что даже «некоторые из главных русофобов Европы» начали говорить о необходимости диалога с российской стороной.

Ранее Дмитриев заявил, что Европе не выжить без России.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!