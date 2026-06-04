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Бизнес

Новак оценил темпы роста европейской экономики

Новак: темпы роста экономики Европы значительно ниже среднемировых
Алексей Никольский/РИА Новости

Темпы роста европейской экономики значительно ниже среднемировых. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе церемонии открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Это понятно, потому что там происходит и старение населения, и демографические проблемы. И мы видим, что и с точки зрения экономики там идет перераспределение экономических производств из Европы в другие страны, и это вызывает, конечно тоже, глобальные изменения», — сказал вице-премьер.

Новак добавил, что локомотивами экономического роста станут страны, не прошедшие этап серьезной урбанизации. По его словам, в вопросе развития глобальной экономики также следует учитывать старение населения и рост неопределенности в мире, в том числе ситуации с военными конфликтами и санкциями.

Несколькими часами ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что экономика Запада находится в состоянии «тряски» и «лихорадки». При этом он отметил, что эта проблема существенным образом переносится на РФ.

Ранее Европе предрекли «экономический кошмар» на фоне войны на Ближнем Востоке.

 
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