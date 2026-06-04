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Бизнес

Орешкин заявил о «лихорадке» западной экономики

Орешкин: экономика Запада находится в состоянии тряски и лихорадки
Илья Питалев/РИА Новости

Экономика Запада находится в состоянии «тряски» и «лихорадки». Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС.

«Западная часть экономики находится в тряске, лихорадке», — сказал он.

По словам Орешкина, эта «лихорадка» на Россию тоже существенным образом переносится.

До этого издание Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС сообщило, что в Европе ожидается масштабный экономический шок, сопоставимый по последствиям с пандемией COVID-19. В публикации отмечается, что сейчас на повестке дня стоят два вопроса — насколько серьезным будет энергетический кризис на континенте и как сильно скажутся его последствия на странах. Предполагается, что он может затронуть все сферы европейской промышленности.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также предупреждал, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на Германию и Европу так же, как пандемия COVID-19. По его словам, война в Иране уже отразилась на Германии — ростом цен на бензин и электроэнергию для немецких домохозяйств и предприятий.

Ранее вице-президент США заявил, что экономика Европы находится на грани коллапса.

 
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