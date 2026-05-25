Европе предрекли «экономический кошмар» на фоне войны на Ближнем Востоке

Welt: Европе грозят экономический кошмар и стагфляция на фоне войны в Иране
Европе грозит «экономический кошмар» и движение к стагфляции на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Welt со ссылкой на встречу министров финансов стран-членов Европейского союза на Кипре.

Глава Еврогруппы Кириакос Пьерракакис заявил, что Европа сталкивается со «стагфляционным давлением», то есть экономика почти перестает расти, а цены продолжают быстро увеличиваться. Чиновник предупредил, что «июнь будет хуже мая, июль — хуже июня».

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что цены в европейских странах останутся высокими еще какое-то время, а новый энергетический шок уже начинает задерживать экономический рост. Она также подвергла критике масштабные меры поддержки в странах Евросоюза, отметив, что помощь должна быть «временной, целевой и точечно настроенной».

По обновленному прогнозу Еврокомиссии, экономика Евросоюза в 2026 году вырастет лишь на 1,1% вместо прогнозируемых ранее 1,4%, а инфляция составит 3,1% — на процентный пункт выше прежних ожиданий.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Франция признала миллиардные потери от войны на Ближнем Востоке.

 
