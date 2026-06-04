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Бизнес

В Госдуме раскрыли секрет «непотопляемости» Набиуллиной

Депутат Делягин: Набиуллина обладает уникальным для чиновника качеством
Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обладает уникальным для чиновника качеством. Секрет «непотопляемости» главы ЦБ раскрыл депутат Госдумы, доктор экономических наук, ведущий канала «Царьград» Михаил Делягин.

«Набиуллина обладает уникальным качеством: пацан сказал — пацан сделал. Так в старину говорили», — объяснил депутат.

По его словам, если глава ЦБ что-то пообещала, она это сделает. Делягин отметил, что именно это качество выделяет Набиуллину «из стада наших либеральных, фиктивных менеджеров».

Депутат признал, что в жизни случаются обстоятельства непреодолимой силы, однако Набиуллина делает все, от нее зависящее. В отличие от многих других чиновников, как отметил парламентарий, у председателя Банка России присутствует «административная вменяемость».

До этого Эльвира Набиуллина рассказала, какой станет экономика России через 10 лет. По ее словам, к 2036 году ключевую роль в развитии российской экономики, вероятнее всего, сыграют именно технологические изменения. Среди важнейших факторов будущего глава ЦБ выделила развитие искусственного интеллекта. Еще одним трендом она назвала усиление платформенной экономики и рост значения масштабов данных и клиентских баз.

Ранее Набиуллина ответила на обвинения в причинении вреда экономике России.

 
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