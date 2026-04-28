«Нет выбора»: Набиуллина ответила на обвинения в причинении вреда экономике России

Набиуллина: ЦБ обвиняют в замедлении экономики, но у нас нет выбора

Обвинения, звучащие в адрес Банка России, по поводу того, что регулятор намеренно причиняет вред экономике с помощью высокой ключевой ставки, безосновательны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора», — сказала Набиуллина на «Альфа-Саммите».

Она объяснила, что перегрев экономики, из-за которого приходится держать ключевую ставку на повышенном уровне, не всегда ощущается. По ее словам, полные макроэкономические данные говорят о том, что спрос по-прежнему превышает предложение, что чревато высокой инфляций.

До этого Набиуллина рассказала о горячих дискуссиях в Совете директоров ЦБ при обсуждении решений по ключевой ставке. Она отметила, что споры иногда ведутся на повышенных тонах.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 15% до 14,5%. В ЦБ объяснили, что внутренний спрос в экономике приблизился к возможностям бизнеса, однако инфляцию по-прежнему нельзя считать побежденной. Кроме того, сохраняется неопределенность из-за внешних условий и бюджетной политики.

Ранее Набиуллина заявила, что экономика РФ впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы.