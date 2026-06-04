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Общество

Во Владимирской области арестовали подозреваемого в коррупции начальника полиции

СК: начальника полиции Кольчугинского района задержали по делу о взятке
МВД Медиа

Начальника полиции Кольчугинского района Владимирской области Алексея Куликова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщило издание «Чеснок» со ссылкой на правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области подтвердили задержание сотрудника. В ведомстве сообщили, что после выявления фактов противоправной деятельности он был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. По информации МВД, нарушения выявили сотрудники подразделения собственной безопасности.

По данным следствия, в отношении Куликова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ — получение взятки за незаконное действие или бездействие без крупного размера вознаграждения.

В Следственном комитете рассказали, что полицейский находится под арестом. Статья, которая ему вменяется, предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Согласно открытым данным, Алексей Куликов окончил Московский университет МВД России в 2012 году. С 2017 года он работал в Кольчугинском районе, начинал службу в должности участкового уполномоченного полиции, а позже занимал руководящие посты в районном отделе МВД.

Ранее на Урале задержали и.о. начальника МВД по подозрению в превышении полномочий.

 
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