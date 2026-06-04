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Бизнес

В Минфине предложили дать новые права владельцам накоплений

Силуанов: Минфин направит пенсионные деньги «молчунов» в долгосрочные сбережения
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Создание объединенного пенсионного фонда с государственным контролем позволит повысить доходность пенсионных накоплений и расширить возможности их использования. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил министр финансов России Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

По его словам, для реализации этой инициативы потребуется принять соответствующие законодательные решения. Речь идет в том числе о средствах так называемых «молчунов» — граждан, чьи пенсионные накопления находятся под управлением ВЭБ и Социального фонда.

Министр отметил, что более эффективное управление этими средствами позволит увеличить доходность накоплений. Кроме того, их предлагается использовать как основу для долгосрочных сбережений граждан.

Силуанов обратил внимание, что многие владельцы таких накоплений даже не знают о существовании средств, которые ранее перечислялись в систему пенсионных накоплений и сейчас находятся под управлением государства.

По словам главы Минфина, власти хотят создать условия, при которых эти средства смогут работать как долгосрочные сбережения. В частности, рассматривается возможность их наследования, использования в особых жизненных ситуациях, а также предоставления гражданам более широких возможностей по управлению накоплениями.

Ранее обсуждалась инициатива негосударственных пенсионных фондов о введении системы корпоративных пенсий.

 
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