Россиянам предложили копить вторую пенсию через работодателей

Негосударственные пенсионные фонды предлагают создать в России полноценную систему корпоративных пенсий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на главу Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадия Недбая.

Предложение фондов предполагает, что дополнительные пенсионные накопления смогут формировать сотрудники крупных компаний, индивидуальные предприниматели, самозанятые и сотрудники с частичной занятостью. При этом государственная пенсия останется базовым уровнем, она будет покрывать порядка 25-30% прежнего дохода.

Оставшуюся часть будущей пенсии предлагается собирать через корпоративные программы и личные накопления. Фактически речь идет о втором уровне пенсионных денег: работодатель, сотрудник или самозанятый смогут регулярно откладывать средства через специальные фонды.

До этого сообщалось, что большинство опрошенных россиян не формируют сбережения на пенсию: таких граждан сегодня 82%. При этом 55% опрошенных признались, что начать копить их могло бы мотивировать участие работодателя.

