Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Россиянам предложили копить вторую пенсию через работодателей

«Ведомости»: частные пенсионные фонды выступили за второй уровень накоплений
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Негосударственные пенсионные фонды предлагают создать в России полноценную систему корпоративных пенсий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на главу Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадия Недбая.

Предложение фондов предполагает, что дополнительные пенсионные накопления смогут формировать сотрудники крупных компаний, индивидуальные предприниматели, самозанятые и сотрудники с частичной занятостью. При этом государственная пенсия останется базовым уровнем, она будет покрывать порядка 25-30% прежнего дохода.

Оставшуюся часть будущей пенсии предлагается собирать через корпоративные программы и личные накопления. Фактически речь идет о втором уровне пенсионных денег: работодатель, сотрудник или самозанятый смогут регулярно откладывать средства через специальные фонды.

До этого сообщалось, что большинство опрошенных россиян не формируют сбережения на пенсию: таких граждан сегодня 82%. При этом 55% опрошенных признались, что начать копить их могло бы мотивировать участие работодателя.

Ранее россиянам напомнили, как посчитать пенсию.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!