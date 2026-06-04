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Бизнес

Силуанов ответил на вопрос о плане России на случай, «если шарахнет» в экономике

Силуанов заявил о «противоядии» на случай, если «шарахнет новое» в экономике
Михаил Климентьев/РИА Новости

У Российской Федерации выработался своеобразный иммунитет на случай очередных внешних шоков. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас постоянно шарахает. И у нас уже <...>, мне кажется, выработалось определенное противоядие», — ответил министр, на вопрос модератора сессии, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о том, хватит ли у РФ запаса прочности, если «шарахнет» новое.

Кроме того, Силуанов ответил на слова Макарова о сокращении объема Фонда национального благосостояния (ФНБ). Министр напомнил, что именно для реакций на новые риски и был создан этот фонд: в благоприятные годы он накапливается, а в трудные — используется.

«Мы использовали ФНБ и для инфраструктурного, технологического развития. Что тоже дало свой вклад, соответственно, в экономическое развитие», — подчеркнул Силуанов, добавив, что сейчас «конъюнктура чуть получше, будем накапливать, восстанавливать».

По словам Силуанова, резервы помогают поддерживать бюджет, снижать нагрузку на финансовый рынок и решать поставленные задачи за счет накопленных ранее запасов. При этом министр отметил, что запас прочности измеряется не только деньгами, но и технологическими возможностями.

Ранее Силуанов заявил о полном финансовом суверенитете России.

 
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