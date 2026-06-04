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Бизнес

Силуанов заявил о полном финансовом суверенитете России

Силуанов: РФ достигла полного финансового суверенитета
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская Федерация достигла абсолютного суверенитета в вопросах финансов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Мы (Россия – прим. ред.) независимы от решений третьих стран», – пояснил министр.

По словам Силуанова, РФ абсолютно самостоятельно принимает решения в рамках бюджетных вопросов, исходя из тех приоритетов и потребностей, которые есть в стране. Однако в любом случае, подчеркнул глава Минфина, расслабляться нельзя — нужно «очень внимательно беречь» финансовый суверенитет и внимательно относиться к нему.

«Для этого нужно иметь абсолютно четкое понимание о том, как будут двигаться, развиваться финансы, поскольку от этого зависит как финансовая устойчивость, так и макроэкономическая устойчивость», – добавил Силуанов.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В качестве площадки был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Ранее на ПМЭФ обсудили трансформацию малого бизнеса.

 
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