Россиянам ответили, когда ставки по ипотеке снизятся до 10%

Экономист Бархота: ставки по ипотеке снизятся до 10% ближе к 2029 году

Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году, для этого ключевая ставка должна составлять около 7–8%, что возможно только ближе к концу 2028 или к 2029 году. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, в этом случае допустимо психологическое оживление спроса на ипотеку и «ипотечный бум». При этом эксперт напомнил, что в этом вопросе важна не только ставка, но и стоимость жилья, которая может подскочить на фоне оживленного спроса. Он добавили, что недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе. Тогда продажи упадут по всем программам и начинается распродажа жилья со скидкой.

«Строительная отрасль сейчас испытывает трудности: замедлился рост спроса на новостройки. При этом компании не могут опускать цены, потому что в их маржу уже заложены все издержки», – указал Бархота.

В результате снижение ставки может не привести к росту спроса, поскольку за семь-восемь лет стоимость недвижимости увеличилась примерно в три раза.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого дал прогноз «Газете.Ru», что к концу июня ставки по рыночной ипотеке на новостройки снизятся до 16%, на вторичные квартиры — до 17%.

Ранее в Сбере спрогнозировали рост выдач ипотеки в 2026 году.