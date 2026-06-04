Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам ответили, когда ставки по ипотеке снизятся до 10%

Экономист Бархота: ставки по ипотеке снизятся до 10% ближе к 2029 году
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году, для этого ключевая ставка должна составлять около 7–8%, что возможно только ближе к концу 2028 или к 2029 году. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, в этом случае допустимо психологическое оживление спроса на ипотеку и «ипотечный бум». При этом эксперт напомнил, что в этом вопросе важна не только ставка, но и стоимость жилья, которая может подскочить на фоне оживленного спроса. Он добавили, что недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе. Тогда продажи упадут по всем программам и начинается распродажа жилья со скидкой.

«Строительная отрасль сейчас испытывает трудности: замедлился рост спроса на новостройки. При этом компании не могут опускать цены, потому что в их маржу уже заложены все издержки», – указал Бархота.

В результате снижение ставки может не привести к росту спроса, поскольку за семь-восемь лет стоимость недвижимости увеличилась примерно в три раза.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого дал прогноз «Газете.Ru», что к концу июня ставки по рыночной ипотеке на новостройки снизятся до 16%, на вторичные квартиры — до 17%.

Ранее в Сбере спрогнозировали рост выдач ипотеки в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!