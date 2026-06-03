В Сбере спрогнозировали рост выдач ипотеки в 2026 году

Царев: объем выдач ипотеки в 2026 году могут увеличиться до 3,2 трлн рублей

Сбер прогнозирует рост ипотечных выдач на 7-8% по итогам 2026 года (до 3,2 трлн рублей), рассказал в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2026 первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

Он отметил, что спрос на рыночную ипотеку продолжает расти.

«В абсолютном выражении объем выдач увеличился почти в четыре раза — с чуть более 90 млрд рублей за первые пять месяцев 2025 года до более 350 млрд рублей за аналогичный период 2026 года», — сказал он.

Царев добавил, что к концу года доля рыночных программ в общем объеме ипотечных выдач превысит 40%.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.