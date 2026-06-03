Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

К концу июня ставки по рыночной ипотеке на новостройки снизятся до 16%, на вторичные квартиры — до 17%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Заградительной для массового заемщика считается ставка по ипотеке примерно от 15% и выше. Ниже этой отметки рыночная ипотека обычно оживает, до этого — работает только под отдельные категории клиентов. Сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков достигают 17–19%, то есть до «оживления» еще 2–4 процентных пункта. Заседание ЦБ в июне вряд ли даст шаг больше 50 базисных пунктов, плюс банки всегда берут паузу на адаптацию. Реалистично, что к концу третьего квартала ставки на первичке опустятся в район 16%, на вторичке — до 17%», — отметил Селезнев.

Он добавил, что полноценное возвращение рыночной ипотеки можно ожидать лишь ближе к концу 2026-го и началу 2027 года, когда ключевая ставка будет уже в диапазоне 11–13%.

По его словам, между ключевой ставкой и ипотечной ставкой у банка всегда есть несколько слоев «надбавок»: стоимость пассивов, премия за кредитный риск, операционные расходы и резервы. Сейчас все три слоя играют против быстрого снижения, подчеркнул финансист. Среди причин он назвал дорогое фондирование, риск-премиум банка, а также ожидания по темпам снижения ключевой ставки ЦБ.

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