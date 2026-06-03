Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

Финансист Селезнев: ставки по рыночной ипотеке на новое жилье упадут до 16% в июне
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

К концу июня ставки по рыночной ипотеке на новостройки снизятся до 16%, на вторичные квартиры — до 17%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Заградительной для массового заемщика считается ставка по ипотеке примерно от 15% и выше. Ниже этой отметки рыночная ипотека обычно оживает, до этого — работает только под отдельные категории клиентов. Сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков достигают 17–19%, то есть до «оживления» еще 2–4 процентных пункта. Заседание ЦБ в июне вряд ли даст шаг больше 50 базисных пунктов, плюс банки всегда берут паузу на адаптацию. Реалистично, что к концу третьего квартала ставки на первичке опустятся в район 16%, на вторичке — до 17%», — отметил Селезнев.

Он добавил, что полноценное возвращение рыночной ипотеки можно ожидать лишь ближе к концу 2026-го и началу 2027 года, когда ключевая ставка будет уже в диапазоне 11–13%.

По его словам, между ключевой ставкой и ипотечной ставкой у банка всегда есть несколько слоев «надбавок»: стоимость пассивов, премия за кредитный риск, операционные расходы и резервы. Сейчас все три слоя играют против быстрого снижения, подчеркнул финансист. Среди причин он назвал дорогое фондирование, риск-премиум банка, а также ожидания по темпам снижения ключевой ставки ЦБ.

Ранее россиянам объяснили, когда стоит досрочно погашать ипотеку.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!