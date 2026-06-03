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В Госдуме предложили новую выплату для миллионов пенсионеров

Депутат Миронов призвал компенсировать пенсионерам траты на лекарства
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», которые внесли соответствующее предложение на рассмотрение Госдумы, пишет «Лента.ру».

Председатель партии Сергей Миронов заявил, что новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. По его словам, с учетом нынешнего уровня пенсионных выплат под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста.

Парламентарий напомнил, что, по данным Соцфонда России на 1 апреля 2026 года, в стране проживает более 40,4 млн пенсионеров. Он отметил, что около 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание, а многим из них не хватает средств на покупку необходимых препаратов.

Миронов указал, что значительная часть пенсий уходит на продукты питания и оплату жилищно-коммунальных услуг, тогда как стоимость лекарств растет быстрее инфляции. В результате многие пожилые люди вынуждены рассчитывать на помощь родственников.

Для решения этой проблемы депутаты предлагают внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан» и предусмотреть компенсацию расходов на лекарства для нуждающихся пенсионеров.

Кроме того, Миронов высказался за ограничение торговой наценки на медикаменты, прежде всего на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Он напомнил, что ранее фракция уже вносила в Госдуму законопроект о запрете повышения цен на такие лекарства как минимум до 2027 года и считает необходимым продлить действие подобного моратория на более длительный срок.

Ранее эксперт Василий Кутьин заявил, что для нормальной жизни в крупных городах пенсионерам необходимо 40–50 тысяч рублей.

 
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