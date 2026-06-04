Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, почему россияне перестали покупать вещи на всю жизнь

Маркетолог Ражанская: россияне стали чаще оценивать окупаемость техники
PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

Россияне все реже покупают технику «на всю жизнь» и все чаще смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживания и простоя. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу «Е1 Групп» Дарья Ражанская.

«На первый план выходит не сам факт покупки, а практический смысл. Покупатели оценивают срок владения, стоимость использования, удобство, производительность и то, насколько вещь подходит под конкретную задачу. Эта логика заметна и у обычных покупателей, и у тех, кто использует технику в работе.
Один из главных признаков новой модели потребления — короткий срок владения техникой. Бытовую технику россияне меняют в среднем раз в четыре года, а 70% делают это после поломки. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижения скорости работы и сбоев. Средний срок владения такой техникой — три-пять лет», — отметила Ражанская.

По ее словам, для профессиональных пользователей вопрос еще жестче: техника должна приносить деньги, а не просто служить долго. Если инструмент быстро окупается и помогает закрыть задачу, его покупка выглядит оправданной, сказала эксперт.

«Для профессиональных пользователей оборудование — это средство заработка. Оно должно приносить прибыль. Например, болгарка окупается за одну-две смены. При этом более доступные ручные электроинструменты нередко заменяют дорогостоящие станки», — пояснила Ражанская.

Она добавила, что рациональное потребление не означает покупку самого дешевого: в одной потребительской корзине могут быть и дорогие товары известных брендов, и недорогие вещи на короткий срок. Главное — чтобы покупка соответствовала задаче, подчеркнула Ражанская.

По ее словам, меняется и отношение к брендам: их выбирают не ради логотипа, а ради понятного качества и предсказуемости. Китайская техника воспринимается спокойнее, чем раньше, потому что качество многих товаров заметно выросло, а российские бренды тоже начинают выигрывать там, где могут доказать надежность, подчеркнула Ражанская.

Она рассказала, что еще один заметный тренд — аренда вместо покупки: если вещь будет использоваться редко, ее проще взять на время, чем хранить дома. Это касается садовой техники, туристического снаряжения, электроинструментов, а в профессиональном сегменте — строительного и сельскохозяйственного оборудования, уточнила Ражанская.

По ее словам, 42% россиян арендуют инструменты, из них 80% делают это для бытовых задач, 20% — для профессиональных.

Ражанская считает, что в ближайшие годы потребители будут еще чаще выбирать по принципу практичности: сколько вещь стоит, как быстро окупится, как часто будет использоваться и можно ли обойтись без покупки.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают совершать импульсивные покупки на небольшие суммы.

 
Теперь вы знаете
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!