Стало известно, почему россияне перестали покупать вещи на всю жизнь

Россияне все реже покупают технику «на всю жизнь» и все чаще смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживания и простоя. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу «Е1 Групп» Дарья Ражанская.

«На первый план выходит не сам факт покупки, а практический смысл. Покупатели оценивают срок владения, стоимость использования, удобство, производительность и то, насколько вещь подходит под конкретную задачу. Эта логика заметна и у обычных покупателей, и у тех, кто использует технику в работе.

Один из главных признаков новой модели потребления — короткий срок владения техникой. Бытовую технику россияне меняют в среднем раз в четыре года, а 70% делают это после поломки. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижения скорости работы и сбоев. Средний срок владения такой техникой — три-пять лет», — отметила Ражанская.

По ее словам, для профессиональных пользователей вопрос еще жестче: техника должна приносить деньги, а не просто служить долго. Если инструмент быстро окупается и помогает закрыть задачу, его покупка выглядит оправданной, сказала эксперт.

«Для профессиональных пользователей оборудование — это средство заработка. Оно должно приносить прибыль. Например, болгарка окупается за одну-две смены. При этом более доступные ручные электроинструменты нередко заменяют дорогостоящие станки», — пояснила Ражанская.

Она добавила, что рациональное потребление не означает покупку самого дешевого: в одной потребительской корзине могут быть и дорогие товары известных брендов, и недорогие вещи на короткий срок. Главное — чтобы покупка соответствовала задаче, подчеркнула Ражанская.

По ее словам, меняется и отношение к брендам: их выбирают не ради логотипа, а ради понятного качества и предсказуемости. Китайская техника воспринимается спокойнее, чем раньше, потому что качество многих товаров заметно выросло, а российские бренды тоже начинают выигрывать там, где могут доказать надежность, подчеркнула Ражанская.

Она рассказала, что еще один заметный тренд — аренда вместо покупки: если вещь будет использоваться редко, ее проще взять на время, чем хранить дома. Это касается садовой техники, туристического снаряжения, электроинструментов, а в профессиональном сегменте — строительного и сельскохозяйственного оборудования, уточнила Ражанская.

По ее словам, 42% россиян арендуют инструменты, из них 80% делают это для бытовых задач, 20% — для профессиональных.

Ражанская считает, что в ближайшие годы потребители будут еще чаще выбирать по принципу практичности: сколько вещь стоит, как быстро окупится, как часто будет использоваться и можно ли обойтись без покупки.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают совершать импульсивные покупки на небольшие суммы.