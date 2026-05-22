Россияне продолжают совершать импульсивные покупки на небольшие суммы

В России 86% потребителей полностью исключают спонтанные покупки, а 82% называют рациональность своей главной ценностью. Но на практике люди все равно продолжают покупать импульсивно, особенно если речь идет о небольших тратах до 1,5–2 тыс. рублей, рассказала «Газете.Ru» управляющий директор департамента стратегического развития E-Promo Оксана Храмова.

«Российский рынок закрепился в новой реальности: осторожное потребление уже не выглядит временной реакцией на внешние шоки. Индекс потребительского доверия восстановился после минимума 2022 года и вырос с 26 до 40 пунктов, однако покупательская активность остается сдержанной. Люди не просто экономят, а иначе выбирают товары. Многолетняя фоновая тревожность сформировала у людей привычку делать паузу перед покупкой. Сегодня барьер к тратам носит скорее эмоциональный, чем рациональный характер: люди психологически не разрешают себе крупные покупки», — отметила Храмова.

При этом индекс сберегательного поведения остается высоким — 64 пункта. По словам Храмовой, это значит, что многие россияне предпочитают откладывать деньги, а не тратить их на текущее потребление. Особенно заметно это в категориях, где решение принимают долго: бытовая техника, мебель, электроника и одежда мидл-маркета, уточнила эксперт. По ее словам, каждый второй россиянин считает нынешний момент неподходящим для крупных покупок.

«Но в сегменте небольшого чека ситуация обратная. Готовность к импульсивным покупкам до 1,5–2 тыс. рублей сейчас даже выше, чем в 2021 году. Чаще всего в корзину попадают товары, которые помогают быстро получить приятную эмоцию: косметика, продукты питания и подписки. Это объясняется компенсаторной механикой. Когда человек ограничивает себя в крупных тратах, он пытается восполнить дефицит положительных эмоций через доступные «маленькие радости». Поэтому спонтанная покупка не исчезает, а просто уходит в более дешевый сегмент», — пояснила Храмова.

Она считает, что именно разрыв между словами и реальным поведением становится важным для брендов: покупатель может говорить, что действует рационально, но все равно нуждается в эмоциональном разрешении на небольшую трату.

По словам Храмовой, еще один фактор — рост числа «точек касания» перед покупкой — около трети россиян уже используют нейросети при подготовке к крупным приобретениям. Эксперт сказала, что алгоритмам доверяют сравнение цен, первичный анализ характеристик и сужение выборки, но большинство потребителей все равно перепроверяет советы ИИ: читает отзывы, спрашивает знакомых и смотрит другие источники.

Храмова сказала, что из-за этого выбор часто не ускоряется, а, наоборот, затягивается: человек получает слишком много информации, начинает сомневаться и может вообще отказаться от покупки.

