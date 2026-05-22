Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россияне продолжают совершать импульсивные покупки на небольшие суммы

Эксперт E-Promo Храмова: россияне совершают импульсивные покупки на 2 тыс рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В России 86% потребителей полностью исключают спонтанные покупки, а 82% называют рациональность своей главной ценностью. Но на практике люди все равно продолжают покупать импульсивно, особенно если речь идет о небольших тратах до 1,5–2 тыс. рублей, рассказала «Газете.Ru» управляющий директор департамента стратегического развития E-Promo Оксана Храмова.

«Российский рынок закрепился в новой реальности: осторожное потребление уже не выглядит временной реакцией на внешние шоки. Индекс потребительского доверия восстановился после минимума 2022 года и вырос с 26 до 40 пунктов, однако покупательская активность остается сдержанной. Люди не просто экономят, а иначе выбирают товары. Многолетняя фоновая тревожность сформировала у людей привычку делать паузу перед покупкой. Сегодня барьер к тратам носит скорее эмоциональный, чем рациональный характер: люди психологически не разрешают себе крупные покупки», — отметила Храмова.

При этом индекс сберегательного поведения остается высоким — 64 пункта. По словам Храмовой, это значит, что многие россияне предпочитают откладывать деньги, а не тратить их на текущее потребление. Особенно заметно это в категориях, где решение принимают долго: бытовая техника, мебель, электроника и одежда мидл-маркета, уточнила эксперт. По ее словам, каждый второй россиянин считает нынешний момент неподходящим для крупных покупок.

«Но в сегменте небольшого чека ситуация обратная. Готовность к импульсивным покупкам до 1,5–2 тыс. рублей сейчас даже выше, чем в 2021 году. Чаще всего в корзину попадают товары, которые помогают быстро получить приятную эмоцию: косметика, продукты питания и подписки. Это объясняется компенсаторной механикой. Когда человек ограничивает себя в крупных тратах, он пытается восполнить дефицит положительных эмоций через доступные «маленькие радости». Поэтому спонтанная покупка не исчезает, а просто уходит в более дешевый сегмент», — пояснила Храмова.

Она считает, что именно разрыв между словами и реальным поведением становится важным для брендов: покупатель может говорить, что действует рационально, но все равно нуждается в эмоциональном разрешении на небольшую трату.

По словам Храмовой, еще один фактор — рост числа «точек касания» перед покупкой — около трети россиян уже используют нейросети при подготовке к крупным приобретениям. Эксперт сказала, что алгоритмам доверяют сравнение цен, первичный анализ характеристик и сужение выборки, но большинство потребителей все равно перепроверяет советы ИИ: читает отзывы, спрашивает знакомых и смотрит другие источники.

Храмова сказала, что из-за этого выбор часто не ускоряется, а, наоборот, затягивается: человек получает слишком много информации, начинает сомневаться и может вообще отказаться от покупки.

Ранее сообщалось, что россияне утром раскаиваются в вечерних покупках.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!