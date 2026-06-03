Дизайнер Лебедев презентовал логотип петербургских «Крестов» на ПМЭФ-2026

Дизайнер Артемий Лебедев представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новый логотип для комплекса «Кресты», который предполагается преобразовать в современное общественное пространство. Разработку представил Лебедев на стенде «Шкулев Медиа» при участии генерального директора ГК «КВС» Сергея Ярошенко и главы портала «Фонтанка.ру» Дмитрия Витковского.

Как сообщает «Фонтанка.ру», онлайн-голосование за логотип на портале длилось неделю. За это время свой голос за понравившийся вариант оставили 15 тысяч человек. В итоге победившая версия логотипа получила поддержку 34% участников опроса. Новый логотип представляет собой два перекрещивающихся голубых креста с эффектом сияния, что символизирует обновленную свободу пространства. Отмечается, что этот элемент повторяет звездную символику, украшающую купол старинных зданий комплекса.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. В том числе форум решила посетить официальная делегация США.

Ранее Глава Центробанка Набиуллина исчезла из списка спикеров на ПМЭФ.