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Бизнес

ВТБ намерен выйти на крипторынок России

ВТБ планирует получить лицензии для работы с криптовалютами в России
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

ВТБ после принятия закона о регулировании крипторынка в России намерен получить у Центробанка лицензии для работы в этом направлении. Об этом сообщил журналистам в рамках Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) член правления банка Виталий Сергейчук, передает ТАСС.

«Наш бизнес готовится к введению законопроекта, соответственно, чтобы оказывать полный спектр услуг, как и корпоративным, так и розничным лицам после вступления закона в силу», — сказал он.

При этом Сергейчук добавил, что все ВТБ участвует в рабочей группе по законопроекту и их замечания и предложения слышат.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В качестве площадки был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Ранее ЦБ назвал самую рискованную схему на финансовом рынке.

 
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