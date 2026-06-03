ВТБ намерен выйти на крипторынок России

ВТБ после принятия закона о регулировании крипторынка в России намерен получить у Центробанка лицензии для работы в этом направлении. Об этом сообщил журналистам в рамках Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) член правления банка Виталий Сергейчук, передает ТАСС.

«Наш бизнес готовится к введению законопроекта, соответственно, чтобы оказывать полный спектр услуг, как и корпоративным, так и розничным лицам после вступления закона в силу», — сказал он.

При этом Сергейчук добавил, что все ВТБ участвует в рабочей группе по законопроекту и их замечания и предложения слышат.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В качестве площадки был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Ранее ЦБ назвал самую рискованную схему на финансовом рынке.