ЦБ назвал самую рискованную схему на финансовом рынке

ЦБ: самой рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте

Самой рискованной мошеннической схемой на финансовом рынке является нелегальное кредитование в криптовалюте. Об этом сообщил Банк России, передает ТАСС.

Как рассказал регулятор, сайты подобных проектов блокируются, но мошенники создают новые дублирующие ресурсы.

«Мы еще раз обращаем внимание на риски, связанные с проектами, предлагающими криптозаймы — DigiCash и КешUP/CashUp (заблокированы 107 и 16 интернет-ресурсов соответственно)», — говорится в сообщении.

В I квартале текущего года ЦБ получил почти 200 обращений граждан в отношении этих интернет-проектов.

В последнее время злоумышленники предпочитают не запускать новые «уникальные» проекты, а сразу создавать множество шаблонизированных по одной и той же схеме. В основном это псевдоинвестиционные схемы, действующие в интернете, подчеркнул Центробанк.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк считает криптовалюты рискованным и волатильным активом и выступает против их использования в расчетах внутри страны.

