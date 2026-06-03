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Бизнес

Стало известно, когда можно будет оплачивать покупки по универсальному QR-коду

Банкир Мамута: универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг появится с осени
Shutterstock/FOTODOM

Универсальный QR-код для безналичных расчетов начнет действовать в России с сентября. Об этом заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает RT.

По словам Мамуты, новый инструмент привяжут к Системе быстрых платежей (СБП), и он позволит покупателям быстрее оплачивать товары и услуги, а предпринимателям — заметно сократить свои издержки.

Также представитель ЦБ анонсировал внедрение в России цифрового рубля, который, как он утверждает, сейчас уже «на низком старте». Комиссия за его обслуживание будет ниже, чем за переводы по СБП, добавил Мамута.

О запуске универсального QR-кода с 1 сентября объявлял и депутат Госдумы Александр Демин. Он отмечал, что сейчас при оплате товаров и услуг россиянам зачастую предлагают коды от нескольких банков, а с осени клиенты будут получать один общий код и сами выбирать банк для оплаты. По его словам, нововведение принесет выгоду и торговым точкам, поскольку между банками возникнет конкуренция за эквайринг.

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