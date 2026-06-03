Глава «Еврохима» раскрыл, как ситуация на Ближнем Востоке отразилась на аграриях

События на Ближнем Востоке стали шоком для мировых сельхозпроизводителей. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «Еврохима» Игорь Ахмеров.
Он отметил, что клиентами компании являются сельхозпроизводители, которые по определению достаточно консервативны и шоки не любят.
«Это внесло резкую сумятицу в восприятие людей цены удобрений», — объяснил Ахмеров.
По его словам, рост цен приводит к уменьшению закупок сельхозпроизводителями и пересмотру их планов.
«Нет, не стало [лучше]. В долгосрочном плане наносит ущерб нашим клиентам, сельхозпроизводителям, и это нехорошо», — уточнил глава «Еврохима».
20 мая сообщалось, что страны Европейского союза (ЕС) в марте этого года почти вдвое увеличили закупки удобрений из России.
Согласно данным Евростата, ЕС ввез из РФ удобрений на €50,7 млн, при этом в феврале сумма составляла €30,5 млн. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,7 раза в месячном выражении.
Ранее МВФ и ВТО предупредили о топливном кризисе в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке.